Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Königswinter-Niederdollendorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Für den 24.05.2020 registrierte die Bonner Polizei einen Wohnungseinbruch auf der Fährstraße in Königswinter-Niederdollendorf:

In dem Zeitraum zwischen 09:30 und 19:00 Uhr gelangte ein Unbekannter zunächst in den Hausflur des Mehrfamilienhauses und begab sich dann in das Dachgeschoss. Nach der Spurenlage beschädigte der Unbekannte den Schließzylinder der Wohnungstüre und gelangte so in die Zimmer, die er augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchte. Anschließend verließ er den Tatort unerkannt - zu Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor.

Ein Nachbar nahm verdächtige Geräusche aus dem Bereich des Hauses wahr, die möglicherweise in einem Zusammenhang mit dem geschilderten Einbruchsgeschehen stehen: In dem Zeitraum zwischen 12:30 und 14:30 Uhr vernahm er ein längeres Klingeln an einer Wohnungstüre und hörte dann, dass ein Gegenstand auf den Boden fiel.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem Wohnungseinbruch gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

