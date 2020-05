Polizei Bonn

POL-BN: Trunkenheitsfahrten in der Bonner Innenstadt

Bonn (ots)

Ihren Führerschein musste in der Nacht zu Sonntag, 24. Mai 2020, eine 31-jährige Autofahrerin in Bonn abgeben. Sie war um 00:20 Uhr einer Streife der Polizeiwache Innenstadt durch ihre unsichere Fahrweise auf der Adenauerallee aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Folgen: eine Blutprobenentnahme, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und die Abgabe des Führerscheines.

Zehn Minuten zuvor war eine weitere Streifenwagenbesatzung der City-Wache Im Rosental unterwegs. Um 00:10 Uhr sahen sie dort einen Fahrradfahrer, der "Schlangenlinien" fuhr. Plötzlich stieß er gegen den Bordstein und fiel zu Boden. Zum Glück blieb der 59-Jährige unverletzt und auch an seinem Pedelec war kein Schaden entstanden. Allerdings bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Zweiradfahrers. Der Alko-Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Er musste die Beamten zur Wache an der Bornheimer Straße begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell