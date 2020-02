Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Imbiss

Gescher (ots)

Drei mit Sturmhauben maskierte Unbekannte haben versucht, die Eingangstür zu einem Imbiss an der Velener Straße aufzudrücken. Die Täter flüchteten in einem dunklen Pkw, als sie einen Pizzabäcker im Gebäude bemerkten. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 22.35 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell