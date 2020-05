Polizei Bonn

POL-BN: Körperverletzung in Schnellrestaurant am Bertha-von-Suttner-Platz

Bonn (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Bonner Polizei gegen einen 55-jährigen Mann. Er war am Freitag, 22. Mai 2020, gegen 14:55 Uhr, in einem Schnellrestaurant am Bertha-von-Suttner-Platz mit einem 36-jährigen Angestellten in Streit geraten. Plötzlich, so der bisherige Ermittlungsstand, warf er sein Besteck nach dem Angestellten und traf ihn auch. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll er sich noch einen Stuhl der Außengastronomie gegriffen und den 36-Jährigen damit am Oberkörper leicht verletzt haben. Vor Ort wurde der Tatverdächtige von mehreren alarmierten Streifenwagenbesatzungen der City-Wache angetroffen und kontrolliert. Er bestritt jegliche Tathandlung. Nach Feststellung seiner Personalien wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen zum genauens Geschehensablauf dauern an. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 36 oder der Kriminalwache der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

