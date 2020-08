Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag (11.08.2020) in der Böheimstraße von einem Exhibitionisten belästigt worden. Der 56-Jährige fuhr gegen 03.45 Uhr auf der Böheimstraße in stadteinwärtiger Richtung. Kurz vor der Einmündung zur Kelterstraße sprang ein Unbekannter direkt vor dem Auto auf die Straße und überquerte sie, weswegen der 56-Jährige stark abbremsen musste. Er wendete und hielt am Straßenrand, um nach dem Unbekannten Ausschau zu halten. Da näherte sich der Mann von der gegenüberliegenden Straßenseite, stellte sich vor das Beifahrerfenster, zog die Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Als Autofahrer die Polizei rief, flüchtete der Unbekannte über einen Treppenaufgang in Richtung Hahnestraße. Der Mann wird beschrieben als etwa 45 Jahre alt, schlank, zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und kurzen, dunklen Haaren. Er trug eine Jogginghose sowie ein langärmeliges Shirt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

