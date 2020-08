Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt

Stuttgart-West (ots)

Ein 22 Jahre alter Radfahrer ist am Montagnachmittag (10.08.2020) in der Klugestraße gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann fuhr gegen 17.55 Uhr mit seinem Mountainbike die Klugestraße abwärts. Auf der stark abschüssigen Straße stürzte er alleinbeteiligt ohne Fremdeinwirkung und prallte dabei auf einen am Straßenrand geparkten weißen Skoda. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro.

