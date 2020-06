Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Raub auf Bekleidungsgeschäft

Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 14:45 Uhr begab sich ein bislang unbekannter männlicher Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße "Lange Rötterstraße" und raubte einen dreistelligen Geldbetrag, indem er die Kassiererin wegstieß und das Geld aus der Kasse entnahm. Die Kassiererin wurde durch den Vorfall leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 - 25 Jahre alt

- ca. 170 cm groß

- schlanke Figur

- dunkel gekleidet

- dunkle Haare

- Basecap

- weiße Nase-Mund Maske

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.

