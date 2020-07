Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein Büro an der Prosperstraße wurde in der Nacht zu Freitag aufgebrochen. Zeugen hatten gegen 03.45 h verdächtige Geräusche gehört und die Polizei gerufen. Die Polizisten stellten fest, dass eine Tür zu einem Büro aufgebrochen war. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Dorsten:

Durch eine eingeschlagene Scheibe einer Tür gelangten Einbrecher am Donnerstagabend am Polsumer Weg in ein Haus. Sie durchsuchten die Räume und flohen unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Bargeld und Schmuck mit.

Haltern am See:

An einer Baustelle am Grotekamp haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag den Tankdeckel eines Baggers aufgebrochen und Diesel abgezapft.

Marl:

An der Hülsbergstraße haben Unbekannte am Donnerstag zunächst versucht, eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Als das misslang, machten sie sich an einem Kellerfenster zu schaffen und hebelten es auf. Sie drangen ins Haus ein und durchsuchten die Wohnräume. Die Einbrecher entkamen unerkannt mit Schmuck, Markenhandtaschen, Portemonnaies und Parfüm.

Zeugen werden gebeten, sich mit den zuständigen Kriminalkommissariate in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

