POL-RE: Recklinghausen: Wo das Gras etwas grüner war...

Recklinghausen (ots)

Auf Abwegen war ein Haflinger am frühen Donnerstagmorgen am Horster Weg auf der Trasse zwischen der Hochlarmarkstraße und der Wanner Straße unterwegs. Was das Pferd wohl nicht bedacht hatte - unsere Kolleginnen und Kollegen sind rund um die Uhr auf den Straßen unterwegs. Sie hatten den Ausreißer schnell ausfindig gemacht, stoppten ihn und brachten ihn wieder zurück auf die Koppel. Die Kollegin musste allerdings auch zugeben, dass das Gras jenseits der Koppel ein klitzekleines bisschen grüner war...

