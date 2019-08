Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: 14-jähriger Ladendieb versucht sich loszureißen

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch (14. August, 15:50 Uhr) in einem Supermarkt an der Rathausstraße ein Trio beim Stehlen von Backwaren und USB-Kabeln beobachtet. Als er sie darauf ansprach, rannten sie weg. Der 23-Jährige nahm die Verfolgung bis zur Duisburger Straße auf und schnappte sich einen der Diebe. Obwohl dieser sich wehrte und seine Kumpanen aufforderte, den Detektiv zu schlagen, konnte er den 14-Jährigen festhalten. Die anderen beiden flüchteten. Die alarmierten Polizisten fanden bei dem Jugendlichen ein gestohlenes Kabel und stellten es sicher. Der Nach der Identitätsfeststellung wurde er seinen Eltern übergeben. Die Polizei sucht Zeugen, die die anderen beiden Diebe gesehen haben oder kennen. Einer von ihnen trug eine graue Kappe und ein graues Oberteil. Hinweise nimmt das KK 34 unter 0203 280-0 entgegen.

