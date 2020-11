POL-PDKH: Zeugenaufruf der Polizei Bad Kreuznach

Polizeidirektion Bad Kreuznach

Die Polizei sucht Zeugen, die am vergangenen Dienstag, 10.11.2020, in der Zeit von 20:30 bis 23:00 Uhr die Kreisstraße 49 zwischen Bad Kreuznach - Winzenheim und der Ortschaft Windesheim befahren haben. In dem Zeitraum sollen am Fahrbahnrand zwischen der Ortschaft Breitenfelserhof und der Eimündung zur Landstraße 236 im Bereich einer Linkskurve zwei Pkw, ein blaufarbener Seat und ein rotfarbener Kleinwagen gestanden haben. An dem Seat sei die Warnblinklichtanlage eingeschaltet gewesen. In der Nähe der Fahrzeuge soll eine Person am Fahrbahnrand gelegen haben.

Zeugen, die die haltenden Fahrzeuge gesehen oder weitere Angaben insbesondere zu dem rotfarbenen Kleinwagen machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-100 zu melden.

