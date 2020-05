Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Frontalzusammenstoß - Unfallflucht auf der Autobahn - Pkw contra Straßenlaterne

Aalen (ots)

Aalen: Pkw contra Straßenlaterne

Ein 46 Jahre alter Mazda-Fahrer wollte am Freitag, gegen 9 Uhr von einem Parkplatz auf die Curfeßstraße einfahren und übersah hierbei eine auf dem Parkstreifen stehende Straßenlaterne. Bei der Kollision mit der Laterne wurde die Ölwanne des Pkw beschädigt, weshalb das komplette Getriebeöl auslief. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Feuerwehr verständigt werden. Der Pkw wurde abgeschleppt, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Aalen: Farbschmierereien

Das Weststadtzentrum in der Pelikanstraße wurde zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, mittels schwarzem Farbspray beschädigt. Sowohl auf der nördlichen, als auch auf der westlichen Seite wurden mehrere Signaturen angebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Ellwangen: Unfallflucht auf der Autobahn

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Nach etwa 50 Meter Fahrt wurden an einer Überführung noch Pflastersteine aus dem Boden gerissen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag und freitagfrüh, 7 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aalen: Frontalzusammenstoß

Am Freitag um kurz nach 14 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW auf der B19 zwischen den Anschlussstellen Unterkochen und Aalen, auf Höhe der dortigen Papierfabrik. Eine 65-jährige Lenkerin eines Toyota Yaris befuhr die B19 von Oberkochen in Richtung Aalen. Vermutlich aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes kam sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 54-jährigen Fahrers. Die Toyota-Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die B19 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 14.45 Uhr komplett gesperrt werden. Die Fahrspur in Richtung Oberkochen blieb bis 15:20 Uhr gesperrt.

