Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf der Polizei Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

Am Sonntagmorgen verständigte eine Anwohnerin hiesige Dienststelle und teilte mit, dass ein Gullydeckel auf dem Fahrradweg der Mannheimer Straße ausgehoben worden sei. Gegen 03:00 Uhr in der Nacht habe Sie laute Schreie im Bereich der Mannheimer Straße vernommen. Daraufhin konnte wahrgenommen werden, wie eine schmächtige, männliche Person die Örtlichkeit zügig verlässt, nachdem sich ein Fahrzeug näherte. Aufgrund der bislang bekannten Schilderungen ergibt sich der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise auf den Verursacher geben oder zur Aufklärung des Ereignisses beitragen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter einer der Telefonnummern (0671-8811-0) zu melden.

