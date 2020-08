Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 16:15 Uhr, fuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel auf dem Altstadtring in Richtung Norden. Von hier aus wollte sie nach links in die Holzstraße einbiegen. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Bochum fuhr in Richtung Süden auf dem Altstadtring. Sie wollte weiter geradeaus fahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Die 38-Jährige verletzte sich leicht, ein Rettungswagen war allerdings nicht erforderlich.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand etwa 14.000 Euro Sachschaden.

