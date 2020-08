Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 16-Jähriger bei Unfall leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, fuhren ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Castrop-Rauxel und eine 36-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen in entgegengesetzter Richtung in einer Parkplatzzufahrt an der Wartburgstraße. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei stürzte der 16-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Nach ersten Ermittlungen hat der Jugendliche für das Fahrzeug keinen gültigen Führerschein. Außerdem wurde der Roller wahrscheinlich ohne Versicherungsschutz gefahren.

Bei dem Unfall entstand etwa 700 Euro Sachschaden.

