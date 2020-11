Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

SchloßböckelheimSchloßböckelheim (ots)

Am 05.11.2020 befuhr ein 79-jähriger Kraftradfahrer gegen 19:40 Uhr die K57 von Hüffelsheim kommend in Richtung Schloßböckelheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte unter die Leitplanke. Hierbei wurde der 79-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein medizinischer Notfall kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

