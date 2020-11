Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruchdiebstahl in Wallhausen

Bad KreuznachBad Kreuznach (ots)

In der Zeit von 01. auf den 02.11.2020 kam es in der Straße Weinbergsblick der Ortschaft Wallhausen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die noch unbekannten Täter haben hierbei Kleidungsgegenstände und Schmuck entwendet. Während der Abwesenheit des Hauseigentümers drangen die Täter über ein rückwärtig gelegenes Kellerfenster in das Anwesen ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach, Tel.: 0671 8811-100 zu melden.

