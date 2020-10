POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeipräsidium Osthessen

Heringen - Am Freitag (02.10.), gegen 12:20 Uhr, befuhr eine 47-jährige Frau aus Heringen mit ihrem Fahrzeug die Dickesstraße und ordnete sich im Kreuzungsbereich rechts ein, um nach dort abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 81-jähriger Mann, ebenfalls aus Heringen, mit seinem Elektromobil links an dem Fahrzeug der Frau aus Heringen vorbei und hielt in deren Höhe, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Eine 71-jährige Frau aus Dippach, mit ihrem Opel Corsa, hielt zunächst kurz im Kreuzungsbereich zur Dickesstraße und bog dann nach links in diese ein. Dabei übersah die Frau aus Dippach das Elektromobil des Geschädigten und touchierte dieses. Der 81-jährige Elektromobilfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

