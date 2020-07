Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Sonntag im Stadtgebiet verhindert. Am frühen Morgen entdeckte eine Streife in der Bismarckstraße einen jungen Mann, der dort in einem Auto saß. Bei einer Kontrolle des 20-Jährigen kurz vor 6 Uhr stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nach Alkohol roch - ein Atemtest zeigte einen Wert von 0,4 Promille. Da für den Fahrer noch die Null-Promille-Grenze gilt, wurden seine Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt, um zu verhindern, dass er alkoholisiert losfährt.

Keine halbe Stunde später hatte es eine Streife in der Berliner Straße mit einem 44-jährigen Autofahrer zu tun, der ebenfalls eine Alkoholfahne hatte. Ein freiwilliger Test bescheinigte ihm einen Pegel von 0,45 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Schlüssel präventiv sichergestellt.

Am Sonntagnachmittag wurden Polizeibeamte in der Königstraße auf einen amtsbekannten Mann aufmerksam, der ein Fahrrad bei sich hatte. Die Kontrolle des 45-Jährigen zeigte, dass er deutlich alkoholisiert war - ein erster Test vor Ort zeigte einen Wert von 0,9 Promille. Um zu verhindern, dass er mit dem Fahrrad fährt, wurde mit Einverständnis des 45-Jährigen die Luft aus den Reifen gelassen. - Er schob sein Rad nach Hause... |cri

