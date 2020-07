Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben zwischen Donnerstag und Sonntagnachmittag in Morlautern einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Unbekannte stahlen die Geldkassette. Der Automat steht an der Bushaltestelle "Morlautern Kirche" in der Neue Straße. Der Schaden am Automat dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell