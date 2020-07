Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto landet im Garten

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In Queidersbach hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekracht. Kurz nach Mitternacht kam es in der Hauptstraße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Weil die beiden Fahrer widersprüchliche Angaben machten, wurde ein Gutachter hinzugezogen. Seinen ersten Ermittlungen zufolge dürfte es zu dem Unfall gekommen sein, als die beiden Fahrzeuge nebeneinander her fuhren.

Demnach fuhren beide Wagen in Richtung Landstuhl und stießen aus noch nicht geklärter Ursache seitlich gegeneinander. Dadurch verlor der Fahrer des rechts fahrenden Autos die Kontrolle über seinen Pkw - er kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und landete im Garten eines Anwesens, wo er zum Stillstand kam.

Der 32-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt; er klagte über Atembeschwerden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Ersten Atemtests zufolge war bei dem Unfall kein Alkohol im Spiel.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Hauptstraße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

