Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Randen/Lkrs. SBK) Verkehrsunfall im Einmündungsbereich (01.09.2020)

Blumberg-Randen (ots)

Zwei verletzte Personen und Totalschaden an zwei Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag, gegen 14 Uhr, an der Einmündung der Bundesstraße 314 zur Bundesstraße 27 zwischen Epfenhofen und Randen ereignet hat. Ein 32-jähriger Toyota-Fahrer bog, von Epfenhofen kommend, auf die B 27 in Richtung Blumberg ab und übersah eine 48-jährige Seat-Fahrerin, die aus Richtung Randen kam. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 32-Jährige schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 48-Jährige kam mit leichteren Verletzungen davon und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Totalschaden, den die Polizei auf rund 12.000 Euro schätzte. Die Bundesstraßen mussten für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell