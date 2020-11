Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einstellungsberater der Bundespolizei in Magdeburg und Halle nun jeweils als Team im Einsatz - Vier Kollegen sind ab sofort für Sie als Ansprechpartner da

Magdeburg, HalleMagdeburg, Halle (ots)

Bereits Ende 2017 wurde ein Einstellungsberater der Bundespolizei am Sitz der Bundespolizeiinspektion in Magdeburg konzipiert. Seit Mai 2018 erhält Kevin Braese Unterstützung von Robert Dietrich. Nachdem ein dritter Einstellungsberater in Magdeburg hinzukam, baute Robert Dietrich die Einstellungsberatung im Bundespolizeirevier Halle auf. Nun ist auch dieses Team mit Vanessa Schuldes komplett. Somit stehen insgesamt vier Kollegen für die Berufsberatung und sämtliche Fragen über die Bundespolizei, die Ausbildung und das Studium, Karrieremöglichkeiten und vieles mehr in Sachsen-Anhalt zur Verfügung. In Magdeburg sind Kevin Braese und Danny Hilscher in der Nähe des Hauptbahnhofes, in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, im City Carré, Kantstrasse 4 zu finden. Sie sind unter 0391 / 56549-511 oder per Mail unter eb.magdeburg@polizei.bund.de zu erreichen. Robert Dietrich und Vanessa Schuldes sitzen direkt im Hauptbahnhof Halle, im Gebäude des Bundespolizeireviers Halle, auf Bahnsteig 5. Auch sie kann man per Mail anschreiben eb.halle@polizei.bund.de oder unter der 0345 / 22579-511 bzw. -512 telefonisch Kontakt zu ihnen aufnehmen. Weitere Informationen bietet die Homepage der Bundespolizei www.komm-zur-bundespolizei.de. Dort findet man alle notwendigen Informationen für eine Bewerbung. Unsere vier Einstellungsberater freuen sich auf viele spannende Gespräche mit Interessenten und Bewerbern.

