Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Unfallflucht durch Radfahrer

Celle (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 29.04.2020, wurde ein Pkw VW Passat in schwarz gegen 18:30 Uhr in der Berliner Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt.

Am Nachmittag des 30.04.2020 wurden an der linken hinteren Seite diverse Kratzer sowie eine Eindellung festgestellt, die darauf schließen lassen, dass möglicherweise ein Fahrradfahrer als Unfallverursacher in Frage kommen könnte.

Der entstandene Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter 05051/47166-0 oder -163.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell