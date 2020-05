Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - "Corona-Party" auf dem Schulgelände

Celle (ots)

Die Polizei stellte am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ca. 20 Personen auf dem Schulgelände der Berufsbildenden Schule 2 im Lönsweg fest, die dort zusammen Alkohol tranken und eine Rauchentwicklung in einem Mülleimer verursacht hatten.

Als die jungen Leute der Polizei ansichtig wurden, ergriffen einige zu Fuß die Flucht in das nahegelegene Waldgebiet.

Gegen fünf Personen im Alter zwischen 16 und 23 Jahren leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

Am Morgen danach stellte der Hausmeister der Schule mehrere Sachbeschädigungen am Putz der Gebäudewand sowie an Kunststoffschildern durch Graffiti fest.

Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

