Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Schrank im Altenpflegeheim aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwoch, 9. Oktober 2019, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, mit einem Werkzeug einen Kleiderschrank in einem Altenpflegeheim in der St. Marien-Straße auf. Der Täter entwendete eine schwarze Handtasche samt Inhalt. Die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell