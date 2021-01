POL-AA: Backnang: Auffahrunfall

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Auffahrunfall

Backnang: (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Dieser musste auf der B 14 kurz vor der Einmündung Emmener Straße wegen einer roten Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Lkw-Fahrer erkannt dies zu spät und fuhr dem VW Up hinten auf. Hierbei verletzte sich der 37-jährige VW-Fahrer leicht. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

