Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Sachbeschädigung

Unbekannte haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend vermutlich Schneebälle gegen die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße Am Bahnhof geworfen und diese beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Freitagvormittag verursachte eine 42-jährige Audi-Lenkerin einen Auffahrunfall auf der Straße Am Schimmelberg, als sie an der Einmündung auf den stehenden KIA einer 64-Jährigen auffuhr. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

