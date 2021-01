POL-AA: Ostalbkreis: Ladendieb, Unfälle, Fahrzeugbrand

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Rabiater Ladendieb

Ein unbekannter Dieb wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr von einer Angestellten einer Drogerie in der Friedhofstraße beim Parfum-Diebstahl ertappt. Sie informierte den Filialleiter, welcher den Ladendieb am Ausgang des Geschäftes ansprach. Der Unbekannte händigte dem Filialleiter das Parfum aus und nach einem kurzen Gerangel. Wie sich herausstellte, befand sich der Mann mit zwei mutmaßlichen Mittätern im Laden. Die drei Männer sind dunkelhäutig. Der beschriebene Haupttäter trug eine FC-Bayern-München-Maske, eine Jogginghose und eine schwarze Strickmütze mit großen Buchstaben. Von einem der beiden Begleiter ist weiterhin bekannt, dass er eine rote Jogginghose trug. Weiteren Hinweise auf die Männer nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen ereignete. Kurz vor 6 Uhr übersah ein 41-jähriger BMW-Fahrer beim Abbiegen in die Marienstraße den Pkw VW Passat eines 31-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt der 31-Jährige leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden.

Lorch: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitagmorgen gegen 1.20 Uhr mit seinem Fahrzeug eine in der Kaiserstraße aufgestellte Straßenlaterne. Diese wurde bei dem Aufprall umgeworfen und fiel quer auf die Fahrbahn. Am Unfallort wurden mehrere Fahrzeugteile aufgefunden die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen dunklen 7er BMW (Baujahr 1994 bis 2001) handelt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schechingen: Technischer Defekt löste Fahrzeugbrand aus

Kurz vor 23 Uhr am Donnerstagabend bemerkte ein 66-Jähriger dass aus dem Motorraum seines Pkw, der im Carport vor einem Haus in der Kaiser-Friedrich-Straße abgestellt war, Rauch aufstieg. Der 66-jährige Fahrzeughalter konnte den Brand selbständig löschen. Um die Handbremse zu lösen und das Fahrzeug aus dem Carport zu schieben, setzte sich der Mann kurz in den Pkw, wobei er sich Reizungen der Atemwege zuzog. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8000 Euro.

Mutlangen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 76-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw Skoda auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah er den Pkw VW Beetle eines 50-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

Mutlangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken seines Lkw beschädigte ein 29-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr eine am Siemensring aufgestellte Straßenlaterne. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 5000 Euro wird der Schaden beziffert, den ein 46-Jähriger am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr verursachte. Mit seinem Pkw Ford befuhr er zur Unfallzeit die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart, wo er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Am Fahrzeug des 46-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

