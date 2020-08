Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungseinstellung: Vermisste 31-Jährige aus Bonn-Beuel tot aufgefunden

Bonn (ots)

Die seit dem 02.08.2020 vermisste 31-jährige Nana K. aus Bonn-Beuel ist tot (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4671675).

Die Frau wurde am Donnerstagabend (06.08.2020) von einer Zeugin in einem Waldstück nahe des Rheins in Schwarzrheindorf aufgefunden. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt und es wird um Löschung des veröffentlichten Fotos gebeten.

