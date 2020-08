Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Männer sollen 46-Jährigen in Eitorf-Merten getötet haben - Richter schickt Tatverdächtige in Untersuchungshaft - Meldung 5

Bonn (ots)

Die Mordkommission der Bonner Polizei konnte am gestrigen Tag zwei Tatverdächtige im Alter von 20- und 30 Jahren festnehmen, die vor rund zwei Wochen einen 46-Jährigen in Eitorf-Merten getötet haben sollen. Die Männer wurden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ am Nachmittag auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.

Unsere bisherigen Pressemeldungen dazu:

Meldung 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4668331

Meldung 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4669605

Meldung 3: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4671683

Meldung 4: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4672532

