Polizei Bonn

POL-BN: Zeugen finden Leiche in Wald bei Eitorf-Merten - Identität des Toten steht fest - Meldung 3

Bonn (ots)

Drei Tage nach dem Fund einer männlichen Leiche (siehe auch unsere Pressemeldungen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4668331 und //https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4669605) am Sonntag (02.08.2020) in einem Waldstück unweit des Bahnhofes in Eitorf-Merten, steht die Identität des Toten fest. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 46-jährigen Mann aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Der Mann, der nach den bisherigen Erkenntnissen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, konnte anhand von Fingerabdrücken und seiner DNA identifiziert werden.

Die Ermittlungen von Mordkommission und Staatsanwaltschaft dauern an.

