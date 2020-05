Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kabel entwendet ++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

Auf einer Baustelle an der Hannah-Arendt-Straße kam es in der vergangenen Nacht zu einem Diebstahl von Kupferkabeln. Unbekannte Täter hatten das Baustellengelände in der Zeit zwischen 17 und 7 Uhr betreten und gewaltsam das Vorhängeschloss eines Stromverteiler-Kastens geöffnet. Die Diebe entwendeten drei Starkstromkabel im Gesamtwert von über 400 Euro. (559080, 888459)

Am Osterkampsweg verzeichnete die Polizei einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, schlugen Unbekannte die Fensterscheibe zu einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss ein und kletterten ins Haus. Im Wohnzimmer öffneten die Täter mehrere Schubladen, verließen den Tatort kurz darauf allerdings ohne Beute. (558441)

Hinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

