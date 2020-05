Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Heerstraße ist am Mittwochvormittag ein 26-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden.

Im Baustellenabschnitt der Bremer Heerstraße fuhr gegen 9.30 Uhr der Fahrer eines VW Touren in Richtung Stadtmitte. Als der 57-Jährige nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kollidierte sein Fahrzeug mit dem 26-jährigen Oldenburger, der mit seinem Pedelec verbotswidrig auf dem Gehweg der Breemer Heerstraße in entgegengesetzter Richtung durch den Baustellenbereich fuhr. Der Radfahrer stürzte gegen das Fahrzeug und wurde dabei am Kopf verletzt. Mitarbeiter eines Rettungsdienstes brachten den Mann ins Krankenhaus.

Gegen beide Fahrzeugführer wurden die erforderlichen Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen. (559083)

