Polizei Bonn

POL-BN: Vermisst: Bonner Polizei sucht mit Foto nach 31-jähriger Frau

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht nach der 31-jährigen Nana K. aus Bonn-Beuel. Sie wurde zuletzt am Sonntag, 02.08.2020, um 14:00 Uhr, an ihrer Wohnung in Beuel gesehen. Anschließend gab es keinen Kontakt mehr zu ihr.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden seitens der Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bislang ergebnislos. Auch der Einsatz eines Suchhundes (Mantrailer) erbrachte keine Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten. Deshalb bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche der 31-Jährigen. Sie wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß, schlank, schulterlange braune Haare, braune Augen, Tattoos an beiden Oberarmen (Blumen, Vogel, Süßigkeiten), Tattoo am rechten Unterschenkel

Hinweise bitte an der Kriminalkommissariat 12 der Polizei Bonn unter der 0228 /1 50 oder den Polizeinotruf 110.

