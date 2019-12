Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Wohnungseinbrüche; Hildrizhausen: Rauch aus Müllfahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Höfingen: Wohnungseinbrüche

Vermutlich ein und derselbe Einbrecher trieb am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 22.00 Uhr in Höfingen sein Unwesen und erbeutete Schmuck und Bargeld. In der Schillerstraße brach der Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses auf und durchsuchte anschließend sämtliche Räume. Hierbei fiel ihm Schmuck in dreistelligem Wert in die Hände. Im weiteren Verlauf begab er sich in die Weinbergstraße. Dort hebelte er die Kellertür eines weiteren Wohnhauses auf und gelangte so ins Innere. Aus einem der Zimmer im Erdgeschoss stahl der Unbekannte mehrere hundert Euro. Anschließend brach er drei weitere Türen in diesem Haus auf, um auch in eine separate Einliegerwohnung vordringen zu können. Mutmaßlich entdeckte der Einbrecher dort jedoch nichts Stehlenswertes und machte sich davon. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden, der insgesamt auf etwa 4.500 Euro geschätzt wurde. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Hildrizhausen: Rauch aus Müllfahrzeug

Ein rauchendes Müllfahrzeug führte am Dienstag gegen 11.20 Uhr in der Straße "Auf der Höhe" in Hildrizhausen zum Einsatz der Feuerwehr. Aus noch unbekannter Ursache war es in der Presse des Müllfahrzeugs zu einem Feuer gekommen. In der Folge stieg Rauch aus dem Fahrzeug empor. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hildrizhausen rückte mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus. Der im Müllfahrzeug transportierte Restmüll wurde durch die Feuerwehr vorsorglich gelöscht. Sachschaden entstand mutmaßlich nicht.

