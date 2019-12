Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfall auf der L 1189

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 47 Jahre alte Renault-Fahrerin, die am Dienstag gegen 09.20 auf der Landesstraße 1189 bei Magstadt in einen Unfall verwickelt war. Die Frau fuhr in Richtung der Bundesautobahn 81 als sie ein Waldstück auf Höhe des Hölzersees passierte. Vermutlich war die Fahrbahn aufgrund von überfrierender Nässe glatt. Da die Renault-Fahrerin ihre Geschwindigkeit wohl nicht an die vorherrschenden Witterungsbedingungen angepasst hatte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich anschließend in dem angrenzenden Waldstück. Die 47-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Magstadt war mit 22 Wehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz.

