Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw überschlagen

Aalen (ots)

Berglen: Pkw überschlagen

Eine 60-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr auf der K1872 von Steinach in Richtung Kottweil unterwegs. Dabei kam die Frau mit ihrem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die 60-jährige Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16 000 Euro.

