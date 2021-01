Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfall beim Einparken

Auf einem Kundenparkplatz im Gewerbegebiet Osteren streifte ein 79-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Suzuki am Mittwochmittag gegen 12 Uhr einen rechts daneben geparkten Suzuki, als er sein Fahrzeug rückwärts einparkte. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Abtsgmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der K 3327 kam am Mittwochnachmittag eine 51-jährige Skoda-Lenkerin gegen 13.15 Uhr kurz nach dem Ortsausgang Hohenstadt nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke. An ihrem Pkw entstand dabei ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Oberkochen: Unfallflucht

Beim Befahren der Panoramastraße kam ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker bei Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenbeleuchtung. Er flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Die Beschädigung wurde am Donnerstag festgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel. 07364/955990.

Aalen: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße parkte eine Pkw-Lenkerin am Donnerstag gegen 10.50 Uhr ihr Fahrzeug aus einer Parkbucht aus. Dabei kollidierte sie mit einer von rechts heranfahrenden Pkw-Lenkerin. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Abbiegen

Von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker, der mit seinem schwarzen Mercedes am Donnerstag gegen 11.45 Uhr von der Karlstraße auf die Wilhelmstraße in Richtung Aalen einbog, wurde der VW eines 57-Jährigen beschädigt, welcher von rechts heranfuhr und von der Wilhelmstraße in die Karlstraße einbog. Er flüchtete und hinterließ an dem Pkw ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer aufgenommen.

Lorch: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochvormittag, 8.45 Uhr wurde ein unverschlossener Pkw von einem Unbekannten durchsucht, der in einer offenstehenden Garage in der Hegelstraße abgestellt war. Der Täter entwendete Münzgeld sowie ein Bluetooth-Headset. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

