POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizist bei Widerstandshandlung verletzt - Unfälle

Rudersberg: Polizeibeamter bei Widerstandhandlungen verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Ein Polizeibeamter wurde am Donnerstag kurz nach Mitternacht bei einer Personenkontrolle von seinem Gegenüber leicht verletzt. Die Polizeistreife überwachte die in der Corona-Verordnung erlassene Ausgangssperre und wollte zwei junge Männer kontrollieren, die sich in der Backnanger Straße aufhielten. Im Gespräch mit ihnen wurde von den Beamten betäubungsmittelähnlicher Geruch wahrgenommen, weshalb die beiden auf diesen Umstand angesprochen wurden. Einer von ihnen, ein 24- jähriger Mann, stieß einen Beamten zur Seite und ergriff umgehend die Flucht. Bei dem Versuch den Flüchtenden festzuhalten, leistete der 24-Jährige enormen Widerstand und schlug mit Fäusten auf den Beamten ein. Der 24-Jährige rief nun seinen 28-jähriger Begleiter hinzu, sodass nun beide auf den Beamten einschlugen, der dabei leicht verletzt wurde. Die Polizei musste schließlich Pfefferspray einsetzen, um die beiden Männer fixieren zu können. Es stellte sich im Nachgang heraus, dass der 24-Jährige 38 Gramm Amphetamin und 12-Gramm Marihuana bei sich führte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der in Gewahrsam genommene 28-jährige Begleiter wurde am Donnerstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 62-jährige Nissan-Fahrerin bog am Donnerstag gegen 8.20 Uhr von der Friedrichstraße in die Gotthilf-Bayh-Straße ein und übersah dort eine querende Fußgängerin. Bei der Kollision wurde die 45-jährige Frau leicht verletzt. Sie musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Korb: Verkehrsunfall

Eine 35-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 10:30 Uhr die Endersbacher Straße. Beim Überqueren der Seltenbachstraße übersah sie einen vorfahrtsberechtigen 45-jährigen VW-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

