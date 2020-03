Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand im Flachdach eines Hochhauses in Tannenbusch

Bonn (ots)

Bonn Taschenbusch, Waldenburger Ring, 30.03.2020, 19:46 Uhr

Am frühen Montagabend bemerkte eine Person von der Hirschberger Straße aus eine Flammen-und Rauchbildung an einem Hochhaus in Richtung Waldenburger Ring in Tannenbusch. Daraufhin alarmierte die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst umgehende Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Bonn. Durch Hinweise der Anrufer und einer Person auf der Straße konnte das betroffene Objekt rausch ausgemacht werden. Eine Erkundung über die Drehleiter ergab, dass es im 9. Obergeschoss in der Dachhaut brannte.

Mittels einer Rettungssäge wurde daraufhin die Dachhaut durch die Feuerwehr weiter eröffnet um an versteckte Glutnester zu gelangen. Diese wurden mit einem Löschrohr durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht und die Holzkonstruktion gekühlt. Sukzessive wurden so etwa 12 m² Dachhaut geöffnet, bis die Balken der aufgeständerten Holzkonstruktion als brandschadenfrei begutachtet werden konnte. Für die Temperaturkontrolle kam eine Wärmebildkamera zu Einsatz. Die Wohnungen im obersten Geschoss des Gebäudekomplexes wurden durch einen weiteren Trupp kontrolliert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahme wurde der Waldenburger Ring durch die Polizei zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Insgesamt wurden 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwache 1, der Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Führungsdienst eingesetzt. Der Brand wurde ersten Vermutungen nach durch Arbeiten am Dach ausgelöst. Durch die beherzt eingreifenden anwesenden Handwerker und die schnell alarmierte Feuerwehr blieb es bei geringem Sachschaden.

