POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, versuchter Einbruch

Waiblingen: Verkehrsunfall

Eine 51-jährige VW-Fahrerin war am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr auf der Waiblinger Straße in Richtung Rundsporthalle unterwegs. Dabei musste sie an einem am Straßenrand geparkten Pkw vorbeifahren und stieß hierbei mit einer entgegenkommenden 21-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Waiblingen-Neustadt: Mauern beschmiert

Zwischen dem 30.12.2020 und dem vergangenen Sonntag besprühte ein Schmierfink mehrere Mauern auf einem Schulgelände in der Ringstraße. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Waiblingen: Unfallflucht

Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Mittwochnachmittag gegen 14:45 Uhr in der Johannes-Auwärter-Straße in eine Parklücke einfahren. Dabei streifte eine andere Verkehrsteilnehmerin in einem schwarzen Kleinwagen das Fahrzeug der 83-jährigen Frau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei verursachte sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Bei der Fahrerin des schwarzen Kleinwagens soll es sich laut Zeugen um eine Frau zwischen 35 und 45 Jahren mit dunklen Haaren und einer Brille handeln. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, unter der Telefonnummer 07151 950422 melden.

Winnenden: Auffahrunfall

Eine 20-jährige Opel-Fahrerin war am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr auf der L1140 unterwegs. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 59-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Die 20-Jährige fuhr auf diesen auf und schob ihn auf einen davorstehenden 32-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Backnang: Glätteunfälle

Eine 19-jährige Fahranfängerin befuhr am Mittwochmittag gegen 13 Uhr den Jakob-Bleyer-Weg. Auf der winterglatten Straße rutschte ihr Pkw Opel von der Straße und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Ein weiterer Unfall hatte sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr im Berliner Ring ereignet. Eine 49-jährige Audi-Fahrerin verlor die Kontrolle und schleuderte auf der Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Wegen des querstehenden Autos mussten Fahrzeuge ausweichen und anhalten. Eine nachfolgende 43-jährige Golf-Fahrerin geriet beim Abbremsen ins Rutschen und fuhr einem abbremsenden Pkw Seat hinten auf, der wiederum auf den Pkw Audi der 49-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei der Karambolage blieben die Insassen unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. ca. 6500 Euro.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Drei Männer versuchten am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Stuttgarter Straße in einen Gewerbebetrieb einzubrechen. Als sie an einem Fenster hantierten, wurden die Einbrecher auf die noch im Gebäude befindlichen Personen aufmerksam, woraufhin sie flüchteten. Die Polizei wurde alarmiert, die im Anschluss nach den drei unbekannten Männern fahndeten. Dazu war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bislang gibt es keine näheren Hinweise auf die geflüchteten Männer. Von denen ist lediglich bekannt, dass sie etwa 18 Jahre alt und dunkel gekleidet waren. Sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. auf die geflüchteten Männer wird nun von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

