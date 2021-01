Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Wallhausen: Schneepflug kollidiert mit PKW

Am Mittwoch um 05.50 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit einem Traktor mit angebrachte Schneepflug den Marktweg in Richtung Hauptstraße und wollte nach rechts in diese abbiegen. Hierbei übersah er, aufgrund eines am Straßenrand geparkten PKW, einen PKW Ford eines 45-jährigen Fahrers, welcher seinerseits aus einer Grundstückseinfahrt auf die Hauptstraße einfuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Mittwochmorgen musste ein 86-jähriger Lenker eines PKW Fiat in der Michaelstraße mit seinem PKW anhalten. Ein nachfolgender 47-jähriger Fahrer eines PKW VW erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Obersontheim: Sattelzug beschädigt Werbetafel

Am Mittwoch um kurz vor 10 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Sattelzug die Einfahrt einer Tankstelle in der Straße Birngründle. Hierbei kam er mit seinem Sattelauflieger in den Grünstreifen und überfuhr eine Leuchttafel der Tankstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

