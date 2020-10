Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201020 - 1084 Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebe treiben ihr Unwesen auf der Zeil und werden festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne) Zwei Taschendiebe versuchten gestern Mittag im Bereich der Zeil bzw. der Konstablerwache mehrere Passanten zu bestehlen. Zivilbeamte hatten das sehr konspirative Vorgehen beobachtet und nahmen sie fest.

An einer Rolltreppe zu den S-Bahngleisen der Konstabler Wache hatten es die 25-jährige Frau und ihr 31-jähriger Komplize zunächst auf eine ältere Dame abgesehen. Während er die Sicht zu Umstehenden verdeckte, griff sie in einen Rollkoffer der Dame und wühlte darin herum, um Bargeld oder Schmuck zu finden. Sogar einen Laptop, den sie kurz herausholte, war nicht Objekt ihrer Begierde und wurde wieder zurückgetan. Die beiden Diebe fanden nichts und suchten nach neuen Opfern. In der Nähe einer Bankfiliale wurden sie fündig. Zwei ältere Personen, eine Frau und ihre Schwester, wurden als potentielle Opfer auserwählt. Jetzt kamen plötzlich zwei weitere Täter hinzu, die bei der Tatbegehung unterstützten. Zunächst wurde der Rucksack der einen Frau heimlich "durchsucht", dann der Rucksack der Schwester. Auch hier führte die Suche nicht zum Ziel und die Diebe brachen ihr Vorhaben ab. Die beiden zuletzt hinzu gekommenen Komplizen verschwanden anschließend so schnell wie sie gekommen waren. Die Zivilbeamten konnten jedoch die 25-Jährige und den 31-Jährigen festnehmen. Beide haben keinen festen Wohnsitz im Inland und kamen nach Abschluss der Maßnahmen in eine Haftzelle. Sie werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Die beiden bislang unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Einer der beiden war ca. 30 Jahre alt, von südosteuropäischer Erscheinung, hatte einen Vollbart und trug eine dunkle Jacke, dunkle Hose, ein Basecap, einen "Burberry"-Schal und einen schwarzen Lederrucksack.

Der andere war etwa 45-50 Jahre alt, ebenfalls osteuropäischer Erscheinung, trug einen dunklen Mantel, eine dunkle Hose und eine schwarze Schiebermütze.

