Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201020 - 1082 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Bei Geld hört die Freundschaft auf - Festnahme nach räuberischen Diebstahl

Frankfurt (ots)

(wie) Dienstagnacht, gegen 01:05 Uhr, waren zwei befreundete Männer (21 und 30 Jahre) gemeinsam in einem Kiosk in der Taunusstraße. Der Jüngere, barmherzig, schenkte dem klammen 30-Jährigen zehn Euro, um ihn finanziell zu unterstützen. Anschließend bezahlte er noch die gemeinsamen Getränke.

Das Wechselgeld in Höhe von neun Euro strich allerdings der 30-Jährige ungefragt und raffgierig ein. Der 21-Jährige forderte es nach seiner zuvor an den Tag gelegten Gutmütigkeit zurück. Es entbrannte nun ein Streit zwischen den beiden, in dessen Verlauf der 30-Jährige mitsamt dem Bargeld flüchtete und vom 21-jährigen Mann verfolgt wurde. Um ihn an der weiteren Verfolgung zu hindern, sprühte der 30-Jährige den Jüngeren noch mit Pfefferspray ein. Eine aufmerksame Streife griff in das Geschehen ein und konnte den 30-Jährigen festnehmen.

Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell