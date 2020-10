Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201019 - 1079 Frankfurt-Nordend/Westend: Illegales Autorennen - KART beschlagnahmt Fahrzeuge

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend haben Beamte der Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) zwei Männer mit ihren Fahrzeugen wegen des Verdachts des illegalen Autorennens aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 20.00 Uhr fielen den Beamten der KART im Bereich Berger Straße/Friedberger Anlage zwei Fahrzeuge auf, welche mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Der Porsche Cayenne S Diesel sowie ein VW Golf 7 R führten ihre rasante Fahrt auf dem Anlagenring fort. An den Ampeln kamen sie jeweils nebeneinander zum Stehen. Als diese auf grün wechselten, gaben die beiden Fahrer jeweils Gas; auch in engen Kurvenbereichen. Im Bereich Bockenheimer Anlage/Fellnerstraße maßen die Beamten eine Geschwindigkeit von rund 100 km/h - erlaubt waren 50 km/h. Zwischendurch gaben sich die beiden Fahrer augenscheinlich Handzeichen. In der Bockenheimer Landstraße setzten die Polizeibeamten dem Treiben ein Ende und hielten die beiden hochmotorisierten Autos an.

Die Beamten von KART beschlagnahmten den Porsche Cayenne und VW Golf an Ort und Stelle; so auch den Führerschein. Die beiden Fahrer, 19 Jahre (Porsche) und 18 Jahre (VW) alt, wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 18-Jährige ist seit einem Monat im Besitz seiner Fahrerlaubnis. Bleibt abzuwarten, wann bzw. ob er diese zurückerhält. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Autorennens dauern an.

