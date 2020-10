Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201019 - 1078 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Weitere Person mit Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 18. Oktober 2020, gegen 19.45 Uhr, befand sich ein 29-jähriger Frankfurter in der B-Ebene des Hauptbahnhofes. Dort wurde er unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen. Dabei erlitt er eine Verletzung im Brustbereich. Der Geschädigte floh aus der B-Ebene in Richtung der Münchener Straße. Der Täter verfolgte ihn noch einige Meter, ließ dann aber von ihm ab. An der Ecke Am Hauptbahnhof/Münchener Straße wurde der 29-Jährige von Passanten kniend angetroffen. Diese verständigten auch die Rettungskräfte. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ärztlich behandelt wurde.

Der Täter wird beschrieben als 170-175 cm groß, mit kurzem, schwarzem Haar. Trug eine hellblaue Mund-/Nasenbedeckung, eine schwarze Trainingshose sowie eine schwarze Jacke mit diversen Applikationen.

In diesem Fall erbittet die Frankfurter Polizei Hinweise zum Tatgeschehen bzw. zu dem Tatverdächtigen. Diese werden unter der Telefonnummer 069/755-51199 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell