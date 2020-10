Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201019 - 1081 Frankfurt: Sicher mit dem Fahrrad in Frankfurt unterwegs - 200 Kinder erhalten in den diesjährigen Sommer- und Herbstferien den Fahrradpass - FOTO

Frankfurt (ots)

(em) In den Sommer- und Herbstferien haben 200 Kinder erfolgreich an der Radfahrausbildung der Frankfurter Polizei teilgenommen. Die Ausbildung soll den Kindern dazu verhelfen, sich mit dem Fahrrad sicher im Stadtverkehr der Frankfurter Großstadt zu bewegen.

Dieses Jahr ist alles anders. Normalerweise freuen sich gut 7.000 Schülerinnen und Schüler von insgesamt 112 verschiedenen Schulstandorten aus der 3. bzw. 4. Klasse auf die Radfahrausbildung der Frankfurter Polizei. Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus erfuhr dieser Plan in diesem Jahr jedoch eine Änderung. Nicht alle Ausbildungen konnten in vollem Umfang durchgeführt werden.

Der Fahrradpass, der erste "Führerschein", ist für die Kinder jedoch sehr wichtig. Sie erlernen im Rahmen der Radfahrausbildung eigenverantwortlich und sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. In einer Großstadt wie Frankfurt am Main stellt dies eine besondere Herausforderung dar und ist daher von wichtiger Bedeutung.

Die Frankfurter Polizei hat aus diesem Grund ein Alternativprogramm ins Leben gerufen. Bereits in den Sommerferien haben zahlreiche Kinder den "Sommer-Fahrradpass" erhalten. Da die Nachfrage so hoch war, gab es nun die Möglichkeit in den Herbstferien in Gruppen von jeweils 10 Kindern - inzwischen aus 5. Klasse - an einem komprimierten Verkehrssicherheitstraining teilzunehmen und den "Herbst-Fahrradpass" zu erlangen. Die Kinder erlernten in der Ausbildung nicht nur die Verkehrsregeln, sondern auch wichtige praktische Fertigkeiten wie zum Beispiel das Anfahren vom Fahrbahnrand und das Abbiegen mit dem Fahrrad.

Bei der Konzeption und Verteilung wurden die Verkehrserzieherinnen und Verkehrserzieher der Frankfurter Polizei von der Städtischen Verkehrspolizei, dem Gesundheitsamt Frankfurt (Erstellung eines Hygiene-Konzeptes), dem Staatlichen Schulamt, dem Stadtelternbeirat sowie den Schulleitungen und den Elternbeiräten der verschiedenen Schulen unterstützt.

Wertvolle Tipps und Übungen zum sicheren Fahrradfahren für Ihre Kinder finden Sie auf unserer Internetseite:

https://www.polizei.hessen.de/dienststellen/polizeipraesidium-frankfurt/broker.jsp?uMen=5dc70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046&uCon=7ba60b9a-6bb8-b171-3377-e15361bfc26a&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59

