POL-OF: Wer hat den A6 beschädigt in Offenbach? * Mann ließ die Hose runter, Gravenbruch * Drei vorläufige Festnahmen, Obertshausen * Nur kurz Einkaufen gewesen, Hainburg

Wer hat den A6 beschädigt in Offenbach? * Mann ließ die Hose runter, Gravenbruch * Drei vorläufige Festnahmen, Obertshausen * Nur kurz Einkaufen gewesen, Hainburg

Offenbach

Bereich Offenbach

1. Wer hat den A6 beschädigt? - Offenbach

(mm) Am Samstag, zwischen 13 und 15.30 Uhr, ist auf dem Parkplatz "Buswendeschleife" am Bieberer Berg ein Audi A6 beim Ein- und Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den 1.000 Euro teuren Schaden an der hinteren rechten Tür sowie am hinteren rechten Kotflügel und setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben, mögen sich bitte auf beim 1. Revier (069 8098-5100) melden.

2. Mann ließ Hose runter... - Neu-Isenburg/Gravenbruch

(aa) Ein etwa 60 Jahre alter Exhibitionist zeigte sich am Montagabend "Am Forsthaus Gravenbruch" einer Fußgängerin. Die Frau war gegen 21.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 59 unterwegs, als der grauhaarige Mann seine Hose herunterließ, sich entblößte und die Frau dabei anstarrte. Als die Geschädigte die Polizei alarmierte, stieg er auf ein Fahrrad und radelte in Richtung Heusenstamm davon. Der Täter hatte einen grauen Schnauzbart und war mit einem hellblauen Hemd, Jeans und Sandalen bekleidet. Er hatte einen Fahrradhelm dabei. Die Kripo Offenbach ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Nur 20 Minuten geparkt... - Obertshausen

(mm) Gerade mal 20 Minuten hatte ein Obertshausener am Sonntagnachmittag seinen VW-Golf "Im Hasenwinkel 4" am Straßenrand abgestellt und schon wurde der Wagen am vorderen linken Kotflügel, am Außenspiegel sowie an der Felge beschädigt. Der 53-Jährige hatte den Golf um 16.35 Uhr abgestellt. Als er gegen 16.55 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er den etwa 4.000 Euro teuren Schaden fest. Von dem Verursacher war nichts mehr zu sehen. Er hatte sich einfach aus dem Staub gemacht. Zeugen mögen sich bitte mit der Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen (06183 91155-0) in Verbindung setzen.

4. Drei vorläufige Festnahmen - Obertshausen

(mm) Die Heusenstammer Polizei hat am frühen Dienstagmorgen drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wegen Verdachts des versuchten Autodiebstahls und wegen Autoaufbruchs vorläufig festgenommen. Das Trio aus dem Main-Taunus-Kreis soll zwischen 1.30 und 2.30 Uhr in der Neckarstraße in Hausen einen VW-Bus und einen Mercedes auf noch unbekannte Weise geöffnet und anschließend versucht haben, den Volkswagen kurzzuschließen. Gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen alarmiert, dass drei Personen sich in der Neckarstraße, Höhe Hausnummer 13, an dem VW-Transporter zu schaffen machen würden und offensichtlich versuchten, den Wagen zu starten. Eine Polizeistreife konnte im Anschluss einen 19-Jährigen festnehmen. Von den Komplizen war zunächst nichts mehr zu sehen. Eine gute Stunde später wurde die Polizei erneut alarmiert, weil wieder Personen an dem VW zugange waren. Diesmal wurde die Beifahrertürscheibe eingeschlagen. Zwei Tatverdächtige, 18 und 19 Jahre alt, nahmen die Schutzleute dann in unmittelbarer Nähe des Tatortes fest. Sichergestellt wurden auch drei Fahrräder, mit denen das Trio offensichtlich angereist war. Die Beschuldigten stehen weiterhin im Verdacht, in den Morgenstunden den Mercedes in der Neckarstraße, Höhe der Hausnummer 8, widerrechtlich geöffnet zu haben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer im Laufe des Tages wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

5. Q5 beschädigt und abgehauen - Langen

(mm) Offensichtlich beim Ein- und Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Rheinstraße 31 hat ein Unbekannter am Sonntagabend einen Audi Q5 beschädigt. Der Verursacher machte sich, ohne sich um den etwa 2.500 Euro teuren Schaden an der vorderen Stoßstange und der Motorhaube zu kümmern, aus dem Staub. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen, die zwischen 21 und 23 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

6. Nur kurz Einkaufen gewesen - Hainburg

(mm) Nur kurz beim Einkaufen gewesen und schon war der Toyota einer 73-Jährigen aus Hainburg beschädigt. Die Frau hatte ihren Corolla am Montag, 8.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Fasaneriestraße 1 in Klein-Krotzenburg abgestellt. Nach nur etwa 35 Minuten Abwesenheit, stellte sie fest, dass ihr Toyota an der vorderen Stoßstange beschädigt war. Der Verursacher hatte sich, ohne sich um den Schaden von etwa 600 Euro zu kümmern, bereits aus dem Staub gemacht. Allerdings hinterließ er an dem Corolla eine blaue Farbanhaftung, die offensichtlich von dem verursachenden Fahrzeug stammt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Seligenstadt (06182 8930-0).

Offenbach, 14.07.2020

