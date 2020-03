Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Vermisstes dreijähriges Kind schnell durch die Polizei gefunden

Stralsund (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 17. März 2020, teilte eine Frau aus Stralsund gegen 11:00 Uhr über den Notruf mit, dass sie ihren dreijährigen Sohn vermisst. Als sie sich mit ihm in der Richtenberger Chaussee aufhielt, entfernte sich der Junge plötzlich in unbekannte Richtung.

Bereits nach wenigen Minuten fanden Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund den Jungen, der mit einem blauen Laufrad unterwegs war, im Knieperwall und übergaben ihn an seine besorgte Mutter.

